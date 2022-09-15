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Врач из Якутии брал взятки за ложные больничные листы

Главная В России
Красноярск
15:30 15 Сентября 2022
общество, врач, взятка
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Сотрудники СУ СК РФ по Якутии обвиняют врача одной из городских больниц в получении взяток за оформление фальшивых больничных справок.

Полицейские выяснили, что обвиняемый с октября по декабрь прошлого года выписывал больничные справки гражданам, которые обращались к нему. За оформление ложных справок злоумышленник мог получить от 7 000 до 15 000 рублей. 

Выявить нарушение удалось благодаря проверки сотрудников прокуратуры и УЭБиПК МВД. 

На данный момент возбуждены уголовные дела в отношении врача и тех, кто давали взятки. 

Отметим, что медицинский работник признал свою вину. 

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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