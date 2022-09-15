В Алтайском крае девушке вернули распиленный по частям автомобиль

В Алтайском крае в полицию обратилась девушка с заявлением об угоне своего неисправного автомобиля.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 19-летний нарушений, который ранее уже обвинялся в кражах. Молодой человек признал свою вину.

При обыске дома нарушителя был найден автомобиль, однако он был распилен по частям. Злоумышленник сознался, что хотел сдать части машины на металлолом.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости