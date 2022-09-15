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В Иркутской области в 2023 году появятся вытрезвители

Главная В России
Красноярск
14:10 15 Сентября 2022
общество, законопроект, алкоголь
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В Иркутской области на заседании заксобрания приняли законопроект  «Об отдельных вопросах оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». 

​Инициаторам создания вытрезвителей выступил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов. 

Сотрудники полиции области поддержали этот законопроект. И.о. начальника областного ГУ МВД России Геннадий Корниенко также внес предложение о том, чтобы вытрезвители открыли в крупных городах региона. 

Отметим, что места помощи людям в состоянии алкогольного опьянения могут появится уже вначале 2023 года. 

Фото: © РИА Новости

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