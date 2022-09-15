В Бурятии назначен новый замминистра природных ресурсов

Алексей Цыденов, глава Бурятии, назначил Зорикто Дашинимаева на пост замминистра природных ресурсов. Ранее Зорикто Дашинимаев был главой отдела регулирования недропользования и развития минерально-сырьевого комплекса минприроды.

Отметим, что новое назначение включает в себя испытательный срок 6 месяцев. Новый замминистра будет контролировать работу комитета госполитики в сфере природопользования.

Возглавляет же министерство Наталья Тумуреева, которая на данный момент является временно исполняющей обязанности.

Фото: © Никита Алексеев