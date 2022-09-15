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У двух братьев из Кемеровской области нашли 6 кг наркотиков

Главная В России
Красноярск
12:45 15 Сентября 2022
общество, полиция, суд, наркотики
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В Кемеровской области двое братьев и их подельники предстанут перед суд за незаконное хранение и сбыт наркотиков. 

Во время расследования полицейские выяснили, что наркоторговцы осуществляли продажу запрещенных веществ через интернет-магазин, а после раскладывали товар в тайники.

Поймать злоумышленников удалось благодаря работе сотрудников ГИБДД и спецназовцев, которые остановили автомобиль злоумышленников. Молодых людей осмотрел и обыскали, у одного из братьев при себе оказался пакет с наркотиками весом 900 граммов. 

В результате обысков правоохранители нашли и изъяли 6 кг наркотиков. Среди них было героин, «чай», «соль» и курительные миксы.

Мужчинам может грозить пожизненный срок. 

Фото: © 42.мвд.рф

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