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Глава Росприроднадзора взяла под контроль ситуацию с массовой гибелью лосося

Главная В России
Красноярск
11:50 15 Сентября 2022
общество, рыба, смерть
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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в ее ведомство начали приходить вопросы о том, что же стало причиной гибели рыб. На все вопросы Светлана ответила, что специалисты научно-исследовательской организации провели исследование, взяли пробы воды и направили их в лабораторию. 

Как оказалось причиной смерти стала нехватка растворенного в воде кислорода, помимо это по результатам лабораторных исследований выяснилось, что ухудшились гидрохимические условия в реке. 

Представители администрации успокоили обеспокоенных граждан и сообщили о том, что на их здоровье это никак не скажется, так как вода из данной реки не используется для нужд населения.

Фото: © ЧП Сахалин 

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