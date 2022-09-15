Глава Росприроднадзора взяла под контроль ситуацию с массовой гибелью лосося

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в ее ведомство начали приходить вопросы о том, что же стало причиной гибели рыб. На все вопросы Светлана ответила, что специалисты научно-исследовательской организации провели исследование, взяли пробы воды и направили их в лабораторию.

Как оказалось причиной смерти стала нехватка растворенного в воде кислорода, помимо это по результатам лабораторных исследований выяснилось, что ухудшились гидрохимические условия в реке.

Представители администрации успокоили обеспокоенных граждан и сообщили о том, что на их здоровье это никак не скажется, так как вода из данной реки не используется для нужд населения.

Фото: © ЧП Сахалин