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Родители из Иркутской области жалуются на качество еды в школах

Главная В России
Красноярск
11:00 15 Сентября 2022
общество, школа, еда, проверка
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В Иркутской области родители жалуются на качество еды, которую подают их детям в школах.

Общественные деятели из Народного фронта в области уже во второй раз обратились за помощью в региональное министерство образование. Первое же их письмо было проигнорировано. 

В школы, на которые поступали жалобы, эксперты провели проверку и выяснили, что родители не просто так негодуют. Как оказалась самой распространенной проблемой является температура еды. В одной из школ она на 23 градуса ниже нормы. также в другой школе оказалось, что дети питаются из грязной посуды. 

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Елена Зубун удивилась, что чиновники проигнорировали их обращение ведь жалобы небезосновательны. Она также подметила, что дети в проверяемых школах почти не ели предложенные им блюда. 

Фото: © ОНФ в Иркутской области

 

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