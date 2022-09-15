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Осужденный инвалид из Бурятии испугался физических страданий в тюрьме

Главная В России
Красноярск
10:15 15 Сентября 2022
общество, суд, автомобиль, алкоголь
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В Бурятии суд приговорил местного жителя к 1 году 6 месяцем тюрьмы за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого нарушителя лишили водительских прав на 2,5 года. 

Однако несмотря на приговор сторона защиты попыталась его обжаловать. Представители обвиняемого акцентировали внимание на том, что мужчина является инвалидом 3 группы и страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата из-за этого пребывание в тюрьме может привести к его физическим страданиям.  

Суд решил, что приговор справедливый и оставил его в силе.

Отметим, что виновный уже не первый раз предстает перед судом за вождение в нетрезвом виде.

Фото:  © Руслан Кривобок / РИА Новости 

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