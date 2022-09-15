Муралы на зданиях Томска появятся уже в 2023 году

Создание муралов на зданиях Томска перенесли на 2023 год, об этом заявили организаторы фестиваля Street Vision.

Иван Ларионов, который является организатором фестиваля, объяснил, что перенос связан с тем, что несколько художников заболели Covid-19, а также для того, чтобы договориться с жителями города необходимо большое количество времени. Помимо этого уже подходит к концу сезон, когда можно было легко осуществлять уличные работы. Однако Иван пообещал, что все 10 муралов появятся в городе.

Напомним, что ранее планировались, что художники приступят к работе в августе и сентябре этого года.

Фото: © vk.com/centr_krsk