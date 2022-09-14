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Жительница Кемеровской области сообщила в полицию о несуществующей драке

Главная В России
Красноярск
20:30 14 Сентября 2022
общество, ложные, полиция
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В Кемеровской области женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила в полицию и сообщила о вымышленной драке.

Полицейские, не знавшие, что женщина соврала, приехала на место происшествия. Там правоохранителей ждала женщина, которая сразу же призналась, что во время распития спиртных напитков ей стала скучно, и поэтому она и позвонила. 

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб».

Отметим, что ранее женщина уже привлекалась за подобные действия. 

Теперь суд рассмотрит это дело.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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