Жительница Кемеровской области сообщила в полицию о несуществующей драке

В Кемеровской области женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила в полицию и сообщила о вымышленной драке.

Полицейские, не знавшие, что женщина соврала, приехала на место происшествия. Там правоохранителей ждала женщина, которая сразу же призналась, что во время распития спиртных напитков ей стала скучно, и поэтому она и позвонила.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб».

Отметим, что ранее женщина уже привлекалась за подобные действия.

Теперь суд рассмотрит это дело.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости