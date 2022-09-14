В Барнауле из-за отсутствия денег отложили ремонт ЖД вокзала

Ремонт железнодорожного вокзала в Барнауле решили отложить из-за отсутствия финансирования.

Замминистра транспорта Алтайского края, Дмитрий Коровин, рассказал, что для такой масштабной работы потребуется десятки миллионов рублей.

Дмитрий Коровин также отметил, что он совместно с руководителем Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги Андреем Кульдишовым все равно будут добиваться ремонта на ЖД вокзале. Он также уточнил, что в крайнем случае они будут обращаться к заместителю гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрию Пегову.

Напомним, что работы по реставрации вокзала планировали начать в этом году.

Фото: © архив Sibnovosti.ru