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В Барнауле из-за отсутствия денег отложили ремонт ЖД вокзала

Главная В России
Красноярск
19:00 14 Сентября 2022
общество, ремонт, вокзал
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Ремонт железнодорожного вокзала в Барнауле решили отложить из-за отсутствия финансирования. 

Замминистра транспорта Алтайского края, Дмитрий Коровин, рассказал, что для такой масштабной работы потребуется десятки миллионов рублей.

Дмитрий Коровин также отметил, что он совместно с руководителем Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги Андреем Кульдишовым все равно будут добиваться ремонта на ЖД вокзале. Он также уточнил, что в крайнем случае они будут обращаться к заместителю гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрию Пегову.

Напомним, что работы по реставрации вокзала планировали начать в этом году. 

Фото: © архив Sibnovosti.ru

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