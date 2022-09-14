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В Новосибирской области на депутата заксобрания возбудили уголовное дело

Главная В России
Красноярск
17:00 14 Сентября 2022
общество, депутаты, мошенничество
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В Новосибирской области на Ивана Сидоренко, который является депутатом заксобрания и генеральным директора строительной копании ООО «Энергомонтаж», возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

По предварительной информации Иван оказался причастен к махинациям с земельными участками, площадь которых составила около 16 тыс. кв. м. Ущерб нанесенный преступными действиями составил 160 млн рублей. 

Отметим, что Ивану Сидоренко может грозить до 10 лет тюрьмы. 

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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