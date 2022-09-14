В Новосибирской области на депутата заксобрания возбудили уголовное дело

В Новосибирской области на Ивана Сидоренко, который является депутатом заксобрания и генеральным директора строительной копании ООО «Энергомонтаж», возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

По предварительной информации Иван оказался причастен к махинациям с земельными участками, площадь которых составила около 16 тыс. кв. м. Ущерб нанесенный преступными действиями составил 160 млн рублей.

Отметим, что Ивану Сидоренко может грозить до 10 лет тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников