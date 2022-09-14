Педофила из Кемеровской области приговорили к пожизненному заключению

Кемеровский областной суд вынес приговор Виктору Пестерникову, который год назад изнасиловал и убил двух 10-летних девочек. Мужчину приговорили к пожизненному.

Напомним, что трагедия произошла 6 сентября в 2021 году. В тот день родители одной из убитых начали беспокоиться о том, что их дочка не вернулась домой. Они решили обратиться в полицию. На поиски девочек вышли волонтеры, полицейские, родители и неравнодушные сосед. Поиски завершились спустя сутки, когда девочек нашли мертвыми.

В ходе расследования следователи выяснили, что осужденный в тот день встретил девочку на остановке. Ребенок попросила у незнакомца семечки, чтобы покормить голубя. Нетрезвый мужчина на ее просьбу предложил ей и ее подруге купить сладости и корм птицам. После того, как он выполнил свое обещание, он пригласил детей в гости.

Мужчина привел их в заброшенный дом и надругался над ними. Чтобы скрыть свои преступные деяния злоумышленник задушил девочек и прикрыл их тела матрасами.

Следователям удалось быстро найти виновного и задержать его. В момент задержания мужчина сознался в содеянном.

Помимо пожизненного срока мужчину в суде обязали выплатить компенсацию родным в размере 2,5 млн рублей.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости