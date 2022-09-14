Обряд с яйцами лишил жительницу Омска 60 000 рублей

В Омске к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, которая рассказав о том, что у ее дочки украли на улице деньги мошенники.

Полицейским мать потерпевшей объяснила, что на остановке к девушке подошла неизвестная и сказала, что на нее и ее деньги наложили порчу. После этого "волшебница" предложила избавиться от страшной напасти. Для этого они отправились к банкомату, где сняли 30 тысяч рублей, затем в магазине купили яйца, которые нужны были для обряда.

В безлюдном месте мошенница провела ряд манипуляций и показала доверчивой девушке черное пятно в желтке. Афериста сказала, что может убрать порчу, но для этого потерпевшая должна передать ей все свои украшения, деньги и телефон. Пострадавшая так и поступила. После этого девушки должны были встретиться на следующий день на том же месте. Однако встречи так и не случилось.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости