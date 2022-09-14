14 сентября
Новости России
погода +13 °C
60.07
 
€ 60.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Обряд с яйцами лишил жительницу Омска 60 000 рублей

Главная В России
Красноярск
16:00 14 Сентября 2022
общество, мошенники, деньги
версия для печати Ico_print

В Омске к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, которая рассказав о том, что у ее дочки украли на улице деньги мошенники.

Полицейским мать потерпевшей объяснила, что на остановке к девушке подошла неизвестная и сказала, что на нее и ее деньги наложили порчу. После этого "волшебница" предложила избавиться от страшной напасти. Для этого они отправились к банкомату, где сняли 30 тысяч рублей, затем в магазине купили яйца, которые нужны были для обряда.

В безлюдном месте мошенница провела ряд манипуляций и показала доверчивой девушке черное пятно в желтке. Афериста сказала, что может убрать порчу, но для этого потерпевшая должна передать ей все свои украшения, деньги и телефон. Пострадавшая так и поступила. После этого девушки должны были встретиться на следующий день на том же месте. Однако встречи так и не случилось. 

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". 

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Педофила из Кемеровской области приговорили к пожизненному заключению

Педофила из Кемеровской области приговорили к пожизненному заключению

14 Сентября 2022 г.
Трагедия произошла в сентябре 2021 год
Новости Красноярска: Новосибирец прыгнул с 25 этажа с парашютом

Новосибирец прыгнул с 25 этажа с парашютом

14 Сентября 2022 г.
О случившемся рассказали в соцсетях
Новости Красноярска: Самый длинный каток страны появится в Новосибирске

Самый длинный каток страны появится в Новосибирске

14 Сентября 2022 г.
В этом году город получил статус Новогодней столицы
Новости Красноярска: Жительницу Бурятии не устроил запах еды из кафе

Жительницу Бурятии не устроил запах еды из кафе

14 Сентября 2022 г.
Женщина попыталась закрыть заведение через суд
Новости Красноярска: Жительница Омска в погоне за любовью угодила в руки к мошенникам

Жительница Омска в погоне за любовью угодила в руки к мошенникам

14 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Новосибирские волонтеры спасли большую жабу

Новосибирские волонтеры спасли большую жабу

13 Сентября 2022 г.
Земноводное напугало местных жителей
Новости компаний
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

14 Сентября 2022 г.
Также они подозреваются в вымогательстве
Новости Красноярска: Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

10 Сентября 2022 г.
На прошлой неделе в офис АЗС «Красноярскнефтепродукт» нагрянули силовики
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru