Самый длинный каток страны появится в Новосибирске

В Новосибирске зальют самый длинный каток в России. Об этом сообщили в telegram-канале правительства.

Насладиться зимней сказкой новосибирцы и гости города смогут уже 1 декабря. Каток появится на Михайловской набережной. Также там появятся световой фонтан, светящийся потолок и тематические локации, которые будут посвящены федеральным округам России.

Лев Решетников, который занимает пост министра экономического развития, рассказал, что все горожан будут ждать праздничная программа и локации.

Фото: © МАУ «Стадион»