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Самый длинный каток страны появится в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
12:40 14 Сентября 2022
общество, зима, каток, праздники
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В Новосибирске зальют самый длинный каток в России. Об этом сообщили в telegram-канале правительства.

Насладиться зимней сказкой новосибирцы и гости города смогут уже 1 декабря. Каток появится на Михайловской набережной. Также там появятся световой фонтан, светящийся потолок и тематические локации, которые будут посвящены федеральным округам России. 

Лев Решетников, который занимает пост министра экономического развития, рассказал, что все горожан будут ждать праздничная программа и локации. 

Фото: © МАУ «Стадион»

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