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Жительницу Бурятии не устроил запах еды из кафе

Главная В России
Красноярск
09:00 14 Сентября 2022
общество, суд, жалоба, еда
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В Бурятии в суд обратилась местная жительница, которой не понравился запах, исходящий из кафе.

В суде недовольная жительница пыталась объяснить, что деятельность заведения причиняет вред здоровью окружающих, которые живут в домах около кафе. Помимо выбросов люди по ее мнение дышат и запахом копченной курицы, который плохо может сказаться на здоровье людей.

Женщине также не нравится, что по вечерам у входа в кафе собираются посетители, которые пьют и шумят. 

Суд не стал поддерживать женщину, так как кафе работает не нарушая установленных правил.

Фото:© Руслан Кривобок / РИА Новости 

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