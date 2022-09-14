Жительницу Бурятии не устроил запах еды из кафе

В Бурятии в суд обратилась местная жительница, которой не понравился запах, исходящий из кафе.

В суде недовольная жительница пыталась объяснить, что деятельность заведения причиняет вред здоровью окружающих, которые живут в домах около кафе. Помимо выбросов люди по ее мнение дышат и запахом копченной курицы, который плохо может сказаться на здоровье людей.

Женщине также не нравится, что по вечерам у входа в кафе собираются посетители, которые пьют и шумят.

Суд не стал поддерживать женщину, так как кафе работает не нарушая установленных правил.

Фото:© Руслан Кривобок / РИА Новости