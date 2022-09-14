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Жительница Омска в погоне за любовью угодила в руки к мошенникам

Главная В России
Красноярск
08:30 14 Сентября 2022
общество, мошенники, интернет
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Жительница Омска решила найти себе пару через сайт знакомств. В интернете она начала общаться с американцем, который позже оказался мошенником.

В отделе полиции потерпевшая рассказала, что ее интернет друг представился Кеном Джеймсом и поведал ей о том, что работает военным хирургом, который сейчас на службе в Сирии. 

Мошенник также поделился история о том, что давно его жена умерла, а сын подросток учится в интернате. 

Спустя время фальшивый американец сообщил своей возлюбленной, что ООН разрешил ему выехать в Россию. Однако чтобы встреча состоялась пострадавшая должна перевести ему 7000 долларов, женщина без единой задней мысли перевела деньги.

В итоге омичка за все время общения перевела аферисту 1 млн 255 тыс. рублей. 

Общение влюбленной пары закончилось в тот же момент, когда закончились деньги у потерпевшей. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". 

Фото:© Владимир Трефилов / РИА Новости

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