Жительница Омска в погоне за любовью угодила в руки к мошенникам

Жительница Омска решила найти себе пару через сайт знакомств. В интернете она начала общаться с американцем, который позже оказался мошенником.

В отделе полиции потерпевшая рассказала, что ее интернет друг представился Кеном Джеймсом и поведал ей о том, что работает военным хирургом, который сейчас на службе в Сирии.

Мошенник также поделился история о том, что давно его жена умерла, а сын подросток учится в интернате.

Спустя время фальшивый американец сообщил своей возлюбленной, что ООН разрешил ему выехать в Россию. Однако чтобы встреча состоялась пострадавшая должна перевести ему 7000 долларов, женщина без единой задней мысли перевела деньги.

В итоге омичка за все время общения перевела аферисту 1 млн 255 тыс. рублей.

Общение влюбленной пары закончилось в тот же момент, когда закончились деньги у потерпевшей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото:© Владимир Трефилов / РИА Новости