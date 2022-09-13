Новосибирские волонтеры спасли большую жабу

В Новосибирске волонтеры спасли большую зеленую жабу, которая напугала местных жителей.

Алиса Богомолова, которая является волонтером Центра реабилитации диких животных, рассказала, что животные ищут себе укромные места. По словам Алисы жабу нашли в профилактории и позже выпустили.

Как известно в Новосибирске есть два вида жаб: серые и зеленые.

Отметим, что многие ученые успокаивают людей и говорят о том, что от жаб не бывает бородавок. Поэтом земноводных не стоит бояться.

Фото: Алиса Богомолова / ВКонтакте