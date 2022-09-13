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Жители Красноярска смогут увидеть солнечное затмение в октябре

Главная В России
Красноярск
19:30 13 Сентября 2022
общество, солнце, затмение, явление
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Красноярцы и другие жители городов России 25 октября смогут стать свидетелями астрономического явления - солнечное затмение. 

В социальной сети в группе "Астрофорум.Омск" рассказали, что лунная полутень пройдет по поверхности Земли от Испании и Исландии. В нашей стране жители городов от Калининграда до Красноярска смогут также увидеть необычное явление. Наибольшая фаза затмения будет в Западной Сибири около Сургута. 

В Красноярске солнечное затмение можно будет увидеть в 17:19. 

Фото: © Астрофорум. Омск / ВКонтакте 

 

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