Жители Красноярска смогут увидеть солнечное затмение в октябре

Красноярцы и другие жители городов России 25 октября смогут стать свидетелями астрономического явления - солнечное затмение.

В социальной сети в группе "Астрофорум.Омск" рассказали, что лунная полутень пройдет по поверхности Земли от Испании и Исландии. В нашей стране жители городов от Калининграда до Красноярска смогут также увидеть необычное явление. Наибольшая фаза затмения будет в Западной Сибири около Сургута.

В Красноярске солнечное затмение можно будет увидеть в 17:19.

Фото: © Астрофорум. Омск / ВКонтакте