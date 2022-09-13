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В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

Главная В России
Красноярск
16:35 13 Сентября 2022
общество, автобус, пенсионеры
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В Барнауле местные жители стали свидетелями того, как кондуктор выгонял из автобуса пожилого мужчину, так как автобус был заполнен.

Работница общественного транспорта оправдала свои действия словами о том, что остановка сделана только для того, чтобы высадить пассажиров. 

Помимо этого женщина во весь голос кричала, чтобы мужчина ушел из автобуса, так как она контролирует наполняемость автобуса. 

В комментариях под видео местные жители рассказали, что такие ситуация происходят часто. 

Фото: © Инцидент Барнаул / ВКонтакте 

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