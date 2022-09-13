В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

В Барнауле местные жители стали свидетелями того, как кондуктор выгонял из автобуса пожилого мужчину, так как автобус был заполнен.

Работница общественного транспорта оправдала свои действия словами о том, что остановка сделана только для того, чтобы высадить пассажиров.

Помимо этого женщина во весь голос кричала, чтобы мужчина ушел из автобуса, так как она контролирует наполняемость автобуса.

В комментариях под видео местные жители рассказали, что такие ситуация происходят часто.

Фото: © Инцидент Барнаул / ВКонтакте