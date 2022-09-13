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В Кемеровской области оштрафовали коллекторов за унижение должников

Главная В России
Красноярск
16:20 13 Сентября 2022
общество, долги, штраф
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В Кемеровской области коллекторские организации были оштрафованы за унижение граждан. Коллекторов обязали оплатить штраф в размере 6,3 млн рублей.

За первые восемь месяцев этого года жители региона обратились в органы с жалобами на действия коллекторов. В основном все 433 жалобы базировались на нарушениях при взаимодействиях с должниками. Некоторые граждане указывали, что работники коллекторских фирм звонили очень часто, а также связывались с должниками ночью. Помимо этого некоторые коллекторы психологически давили на людей и унижали их достоинство. 

В итоге по данным сотрудников УФССП по Кемеровской области было составлено 95 административных дел. 

Фото:  © архив Sibnovosti.ru

 

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