13 сентября
Новости России
погода +12 °C
60.46
 
€ 61.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иркутске ночью 13 сентября прошел сильный ураган

Главная В России
Красноярск
15:35 13 Сентября 2022
общество, ветер, природа
версия для печати Ico_print

В Иркутске ночью 13 сентября прошел сильный ураган, с последствиями которого начали разбираться коммунальные службы утром во вторник. 

Сотрудники администрации рассказали, что ветер был 22 м/сек. В итоге без света остались часть домов в Правобережном округе.

Алексей Зяблицкий, директор МКУ "Безопасный город", пояснил, что 111 объектов остались без электричества. Среди них есть детские сад и школы. 

Также из-за урагана падали деревья, в результате были повреждены машины. 

Фото: © Администрация города Иркутск

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Бурятии должника по алиментам заставили устроиться на работу

В Бурятии должника по алиментам заставили устроиться на работу

13 Сентября 2022 г.
Мужчина задолжал своему сыну более 200 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Омской области дети котом заменили мяч

В Омской области дети котом заменили мяч

13 Сентября 2022 г.
Животное спасли прохожие
Новости Красноярска: Дома в Кемерово атаковали лесные клопы

Дома в Кемерово атаковали лесные клопы

13 Сентября 2022 г.
Жители жалуются в соцсетях
Новости Красноярска: В Иркутской области вандалы сломали памятники на кладбище

В Иркутской области вандалы сломали памятники на кладбище

13 Сентября 2022 г.
Поврежденными оказались 40 памятников
Новости Красноярска: В Бурятии домашняя собака напала на 10-летнюю девочку

В Бурятии домашняя собака напала на 10-летнюю девочку

13 Сентября 2022 г.
Собака жила в будке около многоэтажки
Новости Красноярска: В Якутии детская шалость обернулась пожаром

В Якутии детская шалость обернулась пожаром

13 Сентября 2022 г.
Возгорание произошло в Парке культуры и отдыха
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

13 Сентября 2022 г.
Счастливчик все еще не забрал свой выигрыш
Новости Красноярска: До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

9 Сентября 2022 г.
Срок с 15 до 18 сентября для начала подачи тепла обозначил и.о. мэра Красноярска
Новости Красноярска: Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

8 Сентября 2022 г.
Доклад ему готовил помощник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru