В Иркутске ночью 13 сентября прошел сильный ураган, с последствиями которого начали разбираться коммунальные службы утром во вторник.

Сотрудники администрации рассказали, что ветер был 22 м/сек. В итоге без света остались часть домов в Правобережном округе.

Алексей Зяблицкий, директор МКУ "Безопасный город", пояснил, что 111 объектов остались без электричества. Среди них есть детские сад и школы.

Также из-за урагана падали деревья, в результате были повреждены машины.

Фото: © Администрация города Иркутск