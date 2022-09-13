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В Бурятии должника по алиментам заставили устроиться на работу

Главная В России
Красноярск
15:05 13 Сентября 2022
общество, алименты, долг
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В Бурятии мужчину, которые не выплачивал алименты своему ребёнку, заставили устроиться на работу. 

Сотрудники УФССП по Бурятии рассказали, что нарушитель не выплачивал алименты уже больше года. Его долг составил 222 тысячи рублей. Чтобы наказать мужчину судебные приставы арестовали его имущество, денежные счета в банках, наложили запрет на выезд за границу и на право осуществлять регистрацию с имуществом. 

В результате отца-должника привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей». 

Фото:© РИА Новости / Владимир Корнев

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