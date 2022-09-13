В Омской области дети котом заменили мяч

В Омской области дети решили не играть в футбол мячом, а заменить его на кота.

Издевательства над маленьким животным заметила местная жительница, которая рассказала о ситуации в социальных сетях. По словам женщины один из мальчиков трепал, швырял, подкидывал в воздух, также он брал животное за передние лапы и раскручивал.

Она также отметила, что взрослые, которые были на поле, делали замечание маленьким нарушителям, однако они их не послушали.

Кота спасла дочка женщины, которая и рассказала об инциденте.

Фото: © Алло, Калачинск / ВКонтакте