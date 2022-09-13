13 сентября
Новости России
погода +12 °C
60.46
 
€ 61.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Омской области дети котом заменили мяч

Главная В России
Красноярск
14:50 13 Сентября 2022
общество, животные, дети
версия для печати Ico_print

В Омской области дети решили не играть в футбол мячом, а заменить его на кота. 

Издевательства над маленьким животным заметила местная жительница, которая рассказала о ситуации в социальных сетях. По словам женщины один из мальчиков трепал, швырял, подкидывал в воздух, также он брал животное за передние лапы и раскручивал.

Она также отметила, что взрослые, которые были на поле, делали замечание маленьким нарушителям, однако они их не послушали. 

Кота спасла дочка женщины, которая и рассказала об инциденте. 

Фото: © Алло, Калачинск / ВКонтакте 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Иркутске ночью 13 сентября прошел сильный ураган

В Иркутске ночью 13 сентября прошел сильный ураган

13 Сентября 2022 г.
Спецслужбы устраняют последствия
Новости Красноярска: В Бурятии должника по алиментам заставили устроиться на работу

В Бурятии должника по алиментам заставили устроиться на работу

13 Сентября 2022 г.
Мужчина задолжал своему сыну более 200 тысяч рублей
Новости Красноярска: Дома в Кемерово атаковали лесные клопы

Дома в Кемерово атаковали лесные клопы

13 Сентября 2022 г.
Жители жалуются в соцсетях
Новости Красноярска: В Иркутской области вандалы сломали памятники на кладбище

В Иркутской области вандалы сломали памятники на кладбище

13 Сентября 2022 г.
Поврежденными оказались 40 памятников
Новости Красноярска: В Бурятии домашняя собака напала на 10-летнюю девочку

В Бурятии домашняя собака напала на 10-летнюю девочку

13 Сентября 2022 г.
Собака жила в будке около многоэтажки
Новости Красноярска: В Якутии детская шалость обернулась пожаром

В Якутии детская шалость обернулась пожаром

13 Сентября 2022 г.
Возгорание произошло в Парке культуры и отдыха
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Постарались сделать по максимуму: в Красноярске благоустроили сквер перед зданием ж/д станции «Злобино»

Постарались сделать по максимуму: в Красноярске благоустроили сквер перед зданием ж/д станции «Злобино»

8 Сентября 2022 г.
Выбрали этот сквер в качестве объекта благоустройства жители в 2021 году
Новости Красноярска: Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

13 Сентября 2022 г.
Счастливчик все еще не забрал свой выигрыш
Новости Красноярска: До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

9 Сентября 2022 г.
Срок с 15 до 18 сентября для начала подачи тепла обозначил и.о. мэра Красноярска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru