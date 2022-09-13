Дома в Кемерово атаковали лесные клопы

Жители Кемерово жалуются на нашествие лесных клопов. По словам горожан насекомые поселились на окнах, козырьках и балконах.

Некоторые кемеровчане предположили, что количество клопов увеличилось из-за уменьшения численности питающихся ими воробьев. Другие же думают, что при перепадах температур клопы греются в домах. Есть и такие, кто уверены, что клопы помогают избавиться от тараканов в квартирах.

Николай Скалон, который является профессор кафедры экологии и природопользования КемГУ, пояснил, что эти насекомые всего лишь ищут себе место для спячки. Однако профессор также акцентировал внимание на том, что такое количество клопов встречается редко.

Ранее Sibnovosti писали о том, что жители Томска также жаловались на нашествие клопов.

Фото: © Типичный Кемерово / ВКонтакте