В Бурятии домашняя собака напала на 10-летнюю девочку

В столице Бурятии 10-летняя девочка стала жертвой собаки. Ситуация произошла в субботу, 10 сентября.

На место инцидента приехали сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства. Специалисты выяснили, что у напавшего пса есть хозяин, которые построил будку животному около дома.

Личность владельца установили и в отношении него составили два протокола по статьям "Выгул домашних животных вне установленных органами местного самоуправления мест" и "допущение нападения собаки на человека".

Помимо этого хозяина обязали убрать самодельную будку.

Фото: © комитет городского хозяйства