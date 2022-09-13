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В Бурятии домашняя собака напала на 10-летнюю девочку

Главная В России
Красноярск
13:35 13 Сентября 2022
общество, животные, нападение, ребенок
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В столице Бурятии 10-летняя девочка стала жертвой собаки. Ситуация произошла в субботу, 10 сентября. 

На место инцидента приехали сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства. Специалисты выяснили, что у напавшего пса есть хозяин, которые построил будку животному около дома. 

Личность владельца установили и в отношении него составили два протокола по статьям "Выгул домашних животных вне установленных органами местного самоуправления мест" и "допущение нападения собаки на человека". 

Помимо этого хозяина обязали убрать самодельную будку. 

Фото: © комитет городского хозяйства

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