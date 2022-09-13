VI Байкальский риск-форум стартовал в Иркутске

В Иркутске начался VI Байкальский риск-форум (BRIF'22). Форум будет проходить с 12 по 16 сентября.

На протяжении пяти дней на БРИФе будут обсуждать значимые темы современной экономической и социальной повестки.

Среди экспертов на форуме будут присутствовать ведущие аналитики, климатологи, футурологи.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области отметил, что на данный момент важно сфокусировать внимание на экономической стабильности, сохранении кадрового потенциала и на совмещении эффективности производства с заботой об окружающей среде и бережливо использовать ресурсы.

Напомним, что первый форму состоялся в 2017 году.

Фото: ООО «Иркутская нефтяная компания»