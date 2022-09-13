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Житель Бурятии на даче выращивал мак и устроил наркопритон

Главная В России
Красноярск
10:50 13 Сентября 2022
общество, наркотики, полиция
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В Бурятии сотрудники управления наркоконтроля МВД задержали 45-летнего местного жителя за выращивание мака, который использовался не для выпечки.

На даче у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 323 куста мака. Позже сотрудники полиции также выяснили, что в доме злоумышленник создал наркопритон. К мужчине приходили друзья и покупали у него наркотики, из которых изготавливали ацетилированный опий. Во время обыска дома были также изъяты шприцы, посуда и плитка, которые использовались для приготовления запрещенных веществ.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». 

Фото: © МВД по Бурятии

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