Житель Бурятии на даче выращивал мак и устроил наркопритон

В Бурятии сотрудники управления наркоконтроля МВД задержали 45-летнего местного жителя за выращивание мака, который использовался не для выпечки.

На даче у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 323 куста мака. Позже сотрудники полиции также выяснили, что в доме злоумышленник создал наркопритон. К мужчине приходили друзья и покупали у него наркотики, из которых изготавливали ацетилированный опий. Во время обыска дома были также изъяты шприцы, посуда и плитка, которые использовались для приготовления запрещенных веществ.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

Фото: © МВД по Бурятии