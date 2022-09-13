В Новосибирске мошенники представляются сотрудниками «Экологии-Новосибирск»

В Новосибирске представители компании ООО «Экологии-Новосибирск» сообщили о том, что в городе появились аферисты, которые представляются работниками их организации.

В своем сообщение настоящие сотрудники рассказали, что в основном в руки к мошенникам попадаются жители домов. По словам представителей организации нарушители обходят квартиры и требуют с жильцов оплатить долг по вывозу бытовых отход.

В ООО «Экологии-Новосибирск» акцентировали внимание на том, что настоящие сотрудники никогда не приходят к людям в квартиры и лично не просят деньги.

Они призвали всех, кто пострадал от рук мошенников, обратиться в отдел полиции.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости