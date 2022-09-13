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В Новосибирске мошенники представляются сотрудниками «Экологии-Новосибирск»

Главная В России
Красноярск
09:20 13 Сентября 2022
общество, мошенники, деньги
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В Новосибирске представители компании ООО «Экологии-Новосибирск» сообщили о том, что в городе появились аферисты, которые представляются работниками их организации.

В своем сообщение настоящие сотрудники рассказали, что в основном в руки к мошенникам попадаются жители домов. По словам представителей организации нарушители обходят квартиры и требуют с жильцов оплатить долг по вывозу бытовых отход. 

В  ООО «Экологии-Новосибирск» акцентировали внимание на том, что настоящие сотрудники никогда не приходят к людям в квартиры и лично не просят деньги. 

Они призвали всех, кто пострадал от рук мошенников, обратиться в отдел полиции.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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