Губернатор Иркутской области вошел в топ-10 рейтинга активности в соцсетях

Сотрудники агентства политических и экономический коммуникаций составили рейтинг активности глав регионов в социальных сетях.

На первом месте оказался Р. Кадыров, в топ-10 также вошел И. Кобзев, который является губернатором Иркутской области. Игорь Кобзев также стал безоговорочным ли­де­ром по чис­лу по­стов в интернете.

На средних позициях оказались губернатор Томской области В. Мазур, А. Травников, который является губернатором Новосибирской области, а также глава республики Бурятии А. Цыденов.

Фото: Sibnovosti.ru