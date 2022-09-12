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Губернатор Иркутской области вошел в топ-10 рейтинга активности в соцсетях

Главная В России
Красноярск
20:45 12 Сентября 2022
общество, рейтинг, глава, интернет
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Сотрудники агентства политических и экономический коммуникаций составили рейтинг активности глав регионов в социальных сетях.  

На первом месте оказался Р. Кадыров, в топ-10 также вошел И. Кобзев, который является губернатором Иркутской области. Игорь Кобзев также стал безоговорочным ли­де­ром по чис­лу по­стов в интернете.

На средних позициях оказались губернатор Томской области В. Мазур, А. Травников, который является губернатором Новосибирской области, а также глава республики Бурятии А. Цыденов.  

Фото: Sibnovosti.ru

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