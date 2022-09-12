В юбилейном показе Fendi приняла участие модель из Новосибирска

Модель из Новосибирска София Стейнберг продефилировала по подиуму на показе Fendi, который был посвящен 25-летию выхода сумки Baguette.

На своей странице в социальных сетях София поблагодарила всех причастных к модному мероприятию за то, что она стала частью знакового события.

На подиум также выходили Белла Хадид и Линда Евангелиста, а наблюдателями шоу стали мировые звезды в том числе и Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер и Кейт Мосс.

Отметим, что на приглашении на показ был нарисован классический багет с логотипом итальянского бренда Fendi.

Фото: st.einberg / социальные сети