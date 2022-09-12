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В маршрутке в Бурятии чуть не случилась драка из-за насморка

Главная В России
Красноярск
19:15 12 Сентября 2022
общество, конфликты, транспорт
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Житель Бурятии опубликовал видео с конфликтом из маршрутки.

Из видео следует, что причиной ссоры стал насморк. Пожилой паре не понравилось, что у парня и девушки был насморк. Пожилые люди хотели, чтобы молодая пара вышла из транспорта и никого не заражала.  

Конфликт развивался очень быстро и чуть не перерос в драку, когда мужчину предложил молодому человеку выйти на остановке и разобраться. Однако парень пожелал остаться в маршрутке. 

В какой-то момент в спор вступил очевидец перепалки. Пассажир решил вклиниться, чтобы успокоить споривших. Мужчина подметил, что насморк есть у большинства присутствующих в общественном транспорте. 

Фото: Весь Улан-Удэ 

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