В маршрутке в Бурятии чуть не случилась драка из-за насморка

Житель Бурятии опубликовал видео с конфликтом из маршрутки.

Из видео следует, что причиной ссоры стал насморк. Пожилой паре не понравилось, что у парня и девушки был насморк. Пожилые люди хотели, чтобы молодая пара вышла из транспорта и никого не заражала.

Конфликт развивался очень быстро и чуть не перерос в драку, когда мужчину предложил молодому человеку выйти на остановке и разобраться. Однако парень пожелал остаться в маршрутке.

В какой-то момент в спор вступил очевидец перепалки. Пассажир решил вклиниться, чтобы успокоить споривших. Мужчина подметил, что насморк есть у большинства присутствующих в общественном транспорте.

Фото: Весь Улан-Удэ