В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

Ночью неизвестные в Омске закидали иномарки «коктейлем Молотова». Из-за этого сгорели две машины и пострадали рядом стоящие.

Полицейские рассказали, что информация о случившемся поступила в три часа ночи. На место происшествия сразу же выехали правоохранители и спасательные службы.

Сотрудники полиции установили, что опасное вещество было брошено в «Hyundai Solaris». В результате также пострадали автомобили «Hyundai Santa Fe», «Toyota Camry» и «Opel Corsa».

Ранее Sibnovosti писали о том, что в одном из дворов Омска неизвестные обстреляли машины.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко