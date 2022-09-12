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В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

Главная В России
Красноярск
20:30 12 Сентября 2022
взрыв, автомобиль, общество
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Ночью неизвестные в Омске закидали иномарки «коктейлем Молотова». Из-за этого сгорели две машины и пострадали рядом стоящие.

Полицейские рассказали, что информация о случившемся поступила в три часа ночи. На место происшествия сразу же выехали правоохранители и спасательные службы. 

Сотрудники полиции установили, что опасное вещество было брошено в «Hyundai Solaris». В результате также пострадали автомобили «Hyundai Santa Fe», «Toyota Camry» и «Opel Corsa».

Ранее Sibnovosti писали о том, что в одном из дворов Омска неизвестные обстреляли машины.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

 

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