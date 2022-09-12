В центре Якутска появится памятник лошадям

В социальных сетях предпринимателя и спонсор экспедиции ”От Полюса холода до Белокаменной” Владимир Федров рассказал, что в следующем году планирует установить памятник лошадям Хаастааху, Хонору, Айану и Сунтару.

Владимир отметил, что монумент будет возведен для того, что увековечить память о подвиге якутских лошадей.

В telegram-канале предприниматель отметил, что уже сейчас он приглашает скульпторов, дизайнеров и архитекторов для дальнейшей работы. В памятнике хотят показать весь путь лошадей-героев.

Фото: © Владимир Федоров Саха / Telegram - канал