В Барнауле появились "голодные" воры

В Барнауле злоумышленники обокрали киоск "Роспечати". Как оказалось нарушители украли вафли, рулет, круассаны и ноутбук.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники в ночь на 11 сентября вскрыли киоск. Также правоохранителям благодаря камерам наблюдения удалось узнать приметы воров. На вид от 16 до 25 лет, один был одет в черную кофту с капюшоном, черные штаны и белые кроссовки, другой был в черной жилетке, белой футболке, черных штанах, черных кроссовках и с белой кепкой.

На данный момент полицейские все еще устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости