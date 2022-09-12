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В Барнауле появились "голодные" воры

Главная В России
Красноярск
18:00 12 Сентября 2022
общество, кража, еда
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В Барнауле злоумышленники обокрали киоск "Роспечати". Как оказалось нарушители украли вафли, рулет, круассаны и ноутбук. 

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники в ночь на 11 сентября вскрыли киоск. Также правоохранителям благодаря камерам наблюдения удалось узнать приметы воров. На вид от 16 до 25 лет, один был одет в черную кофту с капюшоном, черные штаны и белые кроссовки, другой был в черной жилетке, белой футболке, черных штанах, черных кроссовках и с белой кепкой.

На данный момент полицейские все еще устанавливают обстоятельства происшествия. 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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