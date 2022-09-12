Алексея Цыденова вновь выбрали на пост главы Бурятии

В Бурятии, 11 сентября, прошли выборы на пост главы республики. В голосовании победу одержал Алексей Цыденов.

Сотрудники избиркома подсчитали, что за действующую главу проголосовало 234 534 человека, это 86,25% избирателей.

Напомним, что Алексей Цыденов также участвовал в выбора в 2017 году. Тогда за него проголосовало 87,43%.

Второе место на голосовании занял Виктор Малышенко, который представлял КПРФ, за него проголосовало 19 331 человек. На третьем месте оказался представитель ЛДПР Сергей Дорош.

Фото: © РИА новости / Евгений Биятов

