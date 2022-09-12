В Кемерово бездомные собаки запугали местных жителей

Жители Кемерово обеспокоены большим количество бездомных собак, которые бегают по детской площадке.

О бегающей стае рассказала жительница города, которая заметила бездомных животных во дворе своего дома.

Сотрудники администрации рассказали, что к ним уже поступила жалоба, которая сразу же была передана работникам спецслужб.

Отметим, что по многим регионам России наблюдается частое появление и нападение бездомных собак.

Например, ранее Sibnovosti писали о том, что в Минусинске ввели карантин по бешенству.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости