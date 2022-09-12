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В Кемерово бездомные собаки запугали местных жителей

Главная В России
Красноярск
15:15 12 Сентября 2022
общество, животные, нападение
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Жители Кемерово обеспокоены большим количество бездомных собак, которые бегают по детской площадке. 

О бегающей стае рассказала жительница города, которая заметила бездомных животных во дворе своего дома. 

Сотрудники администрации рассказали, что к ним уже поступила жалоба, которая сразу же была передана работникам спецслужб. 

Отметим, что по многим регионам России наблюдается частое появление и нападение бездомных собак.

Например, ранее Sibnovosti писали о том, что в Минусинске ввели карантин по бешенству.

Фото:  © Виталий Аньков / РИА Новости 

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