Владимир Мазур стал губернатором Томской области

В Томской области подвели итоги досрочных выборов губернатора. Победителем стал Владимир Мазур, который набрал 198 829 голосов.

​Напомним, что выборы завершились 11 сентября в восемь вечера. Сотрудники избиркома установили, что на участках побывало 195 618 человек, а online проголосовали 21 191 житель.

Владимир Мазур лидировал уже после проверку 2% протоколов.

Отметим, что второе место на голосовании заняла Галина Немцева («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 14 243 голосов, а третье — Андрей Петров (КПРФ) — 12 438 голоса.

Фото: © Администрация Томской области