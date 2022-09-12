Студенты ОмГУ жалуются на новую политику временного ректора

Студенты Омского государственного университета недовольны решениями временного ректора Сергея Замятина. Свои несогласия с работой они описали в официальной коллективной жалобе.

Основными пунктами в документе стало объединение факультетов, из-за которых сократилось количество бюджетных мест. Учащиеся волнуются о том, что в следующем году некоторые направления и вовсе могут закрыться, что повлечет за собой увольнение преподавателей.

Также в жалобе сказано о закрытии гардероба. Студентам не нравится, что теперь верхнюю одежду приходится носить с собой по аудиториям, а это нарушение санитарно-гигиенических норм.

Сотрудники университета отреагировали на недовольства и рассказали, что профессоров увольнять не будут, так как важно сохранить преподавательский состав. Также они отметили, что гардероб продолжает свою работу.

Фото: ОмГУ им. Ф. М. Достоевского