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Студенты ОмГУ жалуются на новую политику временного ректора

Главная В России
Красноярск
13:45 12 Сентября 2022
общество, жалоба, студенты
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Студенты Омского государственного университета недовольны решениями временного ректора Сергея Замятина. Свои несогласия с работой они описали в официальной коллективной жалобе. 

Основными пунктами в документе стало объединение факультетов, из-за которых сократилось количество бюджетных мест. Учащиеся волнуются о том, что в следующем году некоторые направления и вовсе могут закрыться, что повлечет за собой увольнение преподавателей.

Также в жалобе сказано о закрытии гардероба. Студентам не нравится, что теперь верхнюю одежду приходится носить с собой по аудиториям, а это нарушение санитарно-гигиенических норм. 

Сотрудники университета отреагировали на недовольства и рассказали, что профессоров увольнять не будут, так как важно сохранить преподавательский состав. Также они отметили, что гардероб продолжает свою работу. 

Фото: ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

 

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