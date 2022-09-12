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Власти Новосибирска подали в суд на оператора рекламы

Главная В России
Красноярск
12:45 12 Сентября 2022
общество, реклама, суд
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Власти Новосибирска подали в суд на компанию ООО «Рекламные технологии». Мэрия требует взыскать 20 миллионов рублей. 

Сотрудники администрации рассказали, что фирма долгое время использовала земельные участки, которые принадлежат мэрии, чтобы разместить там рекламные конструкции. При этом организация не заключала необходимые документы, позволяющие пользоваться землей. 

Отметим, что от незаконной уличной рекламы мэрия Новосибирска несет убытки в размере нескольких миллионов рублей. 

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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