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Якутские энергетики продолжают устранять последствия сильного ветра

Главная В России
Красноярск
12:00 12 Сентября 2022
общество, ветер, электричество
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На прошлой неделе, 8 сентябре, в Якутске прошел сильный ветер, из-за этого множество домов остались без электричества, остановки и крыши были сорваны, а уроки в школах отменены. На данный момент энергетики продолжают устранять последствия ветра. 

Сотрудники Управления ГО и ЧС города Якутска рассказали, что три многоквартирных деревянных дома и 43 частных дома все еще остаются без электричества. А за ночь с воскресенья на понедельник специалистам удалось восстановить энергоснабжение в 21 доме. 

Восстановительные работы все еще продолжаются.

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров 

 

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