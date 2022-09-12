Якутские энергетики продолжают устранять последствия сильного ветра

На прошлой неделе, 8 сентябре, в Якутске прошел сильный ветер, из-за этого множество домов остались без электричества, остановки и крыши были сорваны, а уроки в школах отменены. На данный момент энергетики продолжают устранять последствия ветра.

Сотрудники Управления ГО и ЧС города Якутска рассказали, что три многоквартирных деревянных дома и 43 частных дома все еще остаются без электричества. А за ночь с воскресенья на понедельник специалистам удалось восстановить энергоснабжение в 21 доме.

Восстановительные работы все еще продолжаются.

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров