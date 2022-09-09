Иркутянин продает камень с Байкала за 460 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже камня с Байкала за 460 000 000 рублей.

Автор объявления пишет о том, что камень он нашел на берегу в Бухте Песчаная. Находка прозрачная с рисунком внутри. Мужчин также написал, что камень можно обменять на гараж, квартиру, дом или что-то стоящее.

Полученные деньги с продажи автор объявления потратит на свою мечту: купит квартиру в Москве и будет сдавать ее в аренду.

Мужчина также рассказал корреспонденту Sibnovosti, что благодаря этому объявлению у него увеличились просмотры, и, может быть, он наконец-то продаст ковер.

Фото: скриншот с сайт объявлений