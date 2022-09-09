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Иркутянин продает камень с Байкала за 460 млн рублей

Главная В России
Красноярск
17:37 9 Сентября 2022
общество, интернет, продажа
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На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже камня с Байкала за 460 000 000 рублей. 

Автор объявления пишет о том, что камень он нашел на берегу в Бухте Песчаная. Находка прозрачная с рисунком внутри. Мужчин также написал, что камень можно обменять на гараж, квартиру, дом или что-то стоящее.

Полученные деньги с продажи автор объявления потратит на свою мечту: купит квартиру в Москве и будет сдавать ее в аренду. 

Мужчина также рассказал корреспонденту Sibnovosti, что благодаря этому объявлению у него увеличились просмотры, и, может быть, он наконец-то продаст ковер.   

Фото: скриншот с сайт объявлений 

 

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