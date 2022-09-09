В Иркутской области выявили 1000 тонн пшеницы с вредными примесями

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии рассказали, что были обнаружены опасные примеси в 1000 тонн пшеницы.

В ведомстве рассказали, что руководитель крестьянско-фермерского хозяйства не стал проверять зерно на наличие спорыньи и головни, горчака ползучего, вязеля разноцветного, гелиотропа опушенноплодного и триходесму седую. Однако в официальном документе мужчина указал, что все показатели в норме.

Нарушителю было выдано предостережение, после которого он отозвал декларацию.

Если бы зерно с опасными примесями попало в организм человека или животного, то яд мог вызывать поражение центральной нервной системы и печени.

Фото: © пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края