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В Якутске женщина украла у своего знакомого бытовую технику

Главная В России
Красноярск
18:10 9 Сентября 2022
общество, кража, техникa
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В Якутске сотрудники полиции возбудили уголовное дело на женщину, которая у своего знакомого украла холодильник, телевизор, стиральную машинку и инструменты. 

Ранее в дежурную часть обратился мужчина, который рассказал, что у него из квартиры украли имущество на сумму более 84 000 рублей. 

В ходе расследования дела полицейские установили личность злоумышленника, им оказался знакомая пострадавшего. 

Правоохранители выяснили, что мужчина просил виновную присматривать за квартирой, когда его не будет в городе. Пока хозяин дома был в отъезде, женщина успела украсть имущество и отдать его в комиссионный магазин. За бытовую технику она получила деньги, на которые позже купила алкогольные напитки, который выпивала с другом в квартире потерпевшего. 

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

 

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