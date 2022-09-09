В Якутске женщина украла у своего знакомого бытовую технику

В Якутске сотрудники полиции возбудили уголовное дело на женщину, которая у своего знакомого украла холодильник, телевизор, стиральную машинку и инструменты.

Ранее в дежурную часть обратился мужчина, который рассказал, что у него из квартиры украли имущество на сумму более 84 000 рублей.

В ходе расследования дела полицейские установили личность злоумышленника, им оказался знакомая пострадавшего.

Правоохранители выяснили, что мужчина просил виновную присматривать за квартирой, когда его не будет в городе. Пока хозяин дома был в отъезде, женщина успела украсть имущество и отдать его в комиссионный магазин. За бытовую технику она получила деньги, на которые позже купила алкогольные напитки, который выпивала с другом в квартире потерпевшего.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович