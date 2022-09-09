Житель Омска унижал женщин в интернете

В Омске перед судом предстанет мужчина, который унижал женщин в социальных сетях.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в конце прошлого года обвиняемый выставил пост на своей странице в интернете, в котором использовал выражения оскорбляющие женщин.

Отметим, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за публикации в интернете, в которых он использовал фразы, разжигающие ненависть и вражду по национальному признаку.

Омич признал свою вину.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок