В Якутске девочке выплатят 150 тыс рублей за нападение собак

В Якутске администрация города выплатит 4-летней девочке компенсацию за зверское нападение бродячих собак.

Напомним, что в конце июля этого года маленьких ребенок стал жертвой стаи собак. Во дворе жилого дома животные напали на девочку, повалили ее на землю и начали рвать зубами и когтями.

Сотрудники прокуратуры установили все обстоятельства произошедшего и выяснили, что сотрудники администрации города халатно отнесли к требованиям закона об ответственном обращении с бродячими животными.

В суде виновных обязали выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости