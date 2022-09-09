9 сентября
Новости России
погода +15 °C
60.8
 
€ 60.7
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Якутске девочке выплатят 150 тыс рублей за нападение собак

Главная В России
Красноярск
15:25 9 Сентября 2022
общество, животные, нападение, компенсация
версия для печати Ico_print

В Якутске администрация города выплатит 4-летней девочке компенсацию за зверское нападение бродячих собак.

Напомним, что в конце июля этого года маленьких ребенок стал жертвой стаи собак. Во дворе жилого дома животные напали на девочку, повалили ее на землю и начали рвать зубами и когтями.

Сотрудники прокуратуры установили все обстоятельства произошедшего и выяснили, что сотрудники администрации города халатно отнесли к требованиям закона об ответственном обращении с бродячими животными.

В суде виновных обязали выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. 

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Иркутянин продает камень с Байкала за 460 млн рублей

Иркутянин продает камень с Байкала за 460 млн рублей

9 Сентября 2022 г.
Продавец готов обменять его на квартиру или гараж
Новости Красноярска: В России родители дают новорождённым необычные имена

В России родители дают новорождённым необычные имена

9 Сентября 2022 г.
Одного из детей назвали в честь города
Новости Красноярска: Житель Омска унижал женщин в интернете

Житель Омска унижал женщин в интернете

9 Сентября 2022 г.
Мужчина предстанет перед судом
Новости Красноярска: 17-килограммовую опухоль носила в себе жительница Кемерово

17-килограммовую опухоль носила в себе жительница Кемерово

9 Сентября 2022 г.
Врачам удалось спасти женщину
Новости Красноярска: Средство для высокоточной диагностики рака создадут ученые из ТПУ

Средство для высокоточной диагностики рака создадут ученые из ТПУ

9 Сентября 2022 г.
Ученые университета работают совместно с коллегами из Швеции
Новости Красноярска: Мэрия Улан-Удэ несколько раз отказывала инвалиду в установке пандусов

Мэрия Улан-Удэ несколько раз отказывала инвалиду в установке пандусов

9 Сентября 2022 г.
В ситуация вмешалась прокуратура города
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Новости Красноярска: В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

8 Сентября 2022 г.
Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска
Новости Красноярска: Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

5 Сентября 2022 г.
Эти претенденты не предоставили все документы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru