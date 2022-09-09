17-килограммовую опухоль носила в себе жительница Кемерово

В Кемерово врачи-онкологи удалили у женщины 17-килограммовую опухоль.

Сотрудники Минздрава Кемеровской области рассказали, что пенсионерка около 10 лет не ходила к гинекологу и игнорировала увеличение объемов живота. Женщина задумалась о своем здоровье, когда заметила у себя кровянистые выделения.

Во время обследования врач диагностировал у пациентки опухоль левого яичника., которая в диаметре достигала 40 сантиметров и весила более 17 кг.

Врачи экстренно провели операцию и спасли женщину.

Фото: © Министерство здравоохранение Кемеровской области