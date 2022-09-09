Средство для высокоточной диагностики рака создадут ученые из ТПУ

Средство для высокоточной диагностики рака создают ученые из Томского политехнического университета совместно с исследователями из Швеции.

Сотрудники научно-исследовательского центра «Онкотераностика» ТПУ рассказали, что новый препарат будет более эффективен, так как он отличается фармакокинетическими характеристиками, а также будет снижать риск иммунных реакций. Средства же созданные на основе антител не обладают такими качествами.

Все изучения улучшенного средства проводятся в рамках программы «Приоритет 2030». Итоги проделанной работы специалисты представили на XI Международной научно-практической конференции «Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине».

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