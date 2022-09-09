Мэрия Улан-Удэ несколько раз отказывала инвалиду в установке пандусов

В столице Бурятии прокуратура обязала мэрию установить пандусы в многоквартирном доме, в котором живет женщина-инвалид.

По словам женщины ранее она несколько раз обращалась в администрацию Улан-Удэ, для того, чтобы в ее доме установили пандусы. Она пояснила, что живет одна, и поэтому выезжать на коляске на улицу невозможно.

Изначально сотрудники администрации обещали поставить специальные приспособления для инвалидов, однако в прошлом году они отказали женщине в установке.

Тогда этим вопросом занялась Юлия Жамбалова, которая является уполномоченному по правам человека в Бурятии. Она несколько раз писала письма в администрацию, но в ответ ей приходило сообщение о том, что в этом доме невозможно установить пандусы.

После отказа Юлия обратилась в прокуратуру, сотрудники которой выяснили, что обследование дома было проведено с большим количеством нарушений.

После вмешательства сотрудников прокуратуры, в мэрии создали проект для выделения финансирования на установку пандуса.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких