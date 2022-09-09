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В Кемеровской области тяжелоатлета осудят за употребление стероидов

Главная В России
Красноярск
11:20 9 Сентября 2022
общество, спортсмены, стероиды, суд
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В Кемеровской области спортсмен предстанет перед судом за посылку с препаратом, который запрещен в России.

Обвиняемый рассказал, что у него были проблемы со здоровьем, по этой причине ему на некоторое время пришлось прекратить свои тренировки. Однако, чтобы в ускоренном темпе вернуть свою спортивную форму, он решил заказать по интернету анаболические препараты. Мужчина знал, что в нашей стране их оборот под запретом. 

Сотрудники полиции задержали спортсмена во время получения посылки со стероидами. В коробке они обнаружили более 200 таблеток. 

Возбуждено уголовное дело по статье "о ввозе лекарств с сильнодействующими и (или) ядовитыми веществами для личного использования".

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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