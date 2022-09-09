В Кемеровской области тяжелоатлета осудят за употребление стероидов

В Кемеровской области спортсмен предстанет перед судом за посылку с препаратом, который запрещен в России.

Обвиняемый рассказал, что у него были проблемы со здоровьем, по этой причине ему на некоторое время пришлось прекратить свои тренировки. Однако, чтобы в ускоренном темпе вернуть свою спортивную форму, он решил заказать по интернету анаболические препараты. Мужчина знал, что в нашей стране их оборот под запретом.

Сотрудники полиции задержали спортсмена во время получения посылки со стероидами. В коробке они обнаружили более 200 таблеток.

Возбуждено уголовное дело по статье "о ввозе лекарств с сильнодействующими и (или) ядовитыми веществами для личного использования".

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид